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Третьяков Иван Иванович

Место рождения

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

Около 1946

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Третьяков Иван Ефимович

Мать: Третьякова Евдокия Григорьевна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1929

Жена: Третьякова Клавдия Евлогиевна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Нина Ивановна

Мать ребёнка: Третьякова Клавдия Евлогиевна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Третьякова Клавдия Евлогиевна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Галина Ивановна

Мать ребёнка: Третьякова Клавдия Евлогиевна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
31.08.1940

Сын: Третьяков Валерий Иванович

Мать ребёнка: Третьякова Клавдия Евлогиевна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Третьякова Клавдия Евлогиевна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Около 1946
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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