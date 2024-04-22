Третьякова (Горбунова) Клавдия Евлогиевна
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Бракосочетание
До 1929
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Нина Ивановна
Отец ребёнка: Третьяков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Третьяков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Галина Ивановна
Отец ребёнка: Третьяков Иван Иванович
Рождение ребёнка
31.08.1940
Сын: Третьяков Валерий Иванович
Отец ребёнка: Третьяков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Третьяков Иван Иванович
Место жительства
1951
Смерть
Неизвестно