Третьякова (Горбунова) Клавдия Евлогиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова (Горбунова) Клавдия Евлогиевна

Место рождения

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Горбунов Евлогий Никонорович

Мать: Горбунова Платонида Львовна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1929

Муж: Третьяков Иван Иванович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Нина Ивановна

Отец ребёнка: Третьяков Иван Иванович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Третьяков Иван Иванович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Галина Ивановна

Отец ребёнка: Третьяков Иван Иванович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
31.08.1940

Сын: Третьяков Валерий Иванович

Отец ребёнка: Третьяков Иван Иванович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Третьяков Иван Иванович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1951
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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