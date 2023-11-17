Третьякова Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Третьяков Иван Иванович

Отец ребёнка: Третьяков Иван Ефимович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Третьяков Николай Иванович

Отец ребёнка: Третьяков Иван Ефимович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Третьяков Иван Ефимович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1941
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1951
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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