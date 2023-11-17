Третьякова Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Третьяков Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Третьяков Николай Иванович
Отец ребёнка: Третьяков Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Третьяков Иван Ефимович
Место жительства
1941
Место жительства
1951
Смерть
Неизвестно