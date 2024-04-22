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Третьяков Иван Ефимович

Место рождения

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

До 1890

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890

Отец: Третьяков Ефим Николаевич

Мать: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Третьяков Иван Иванович

Мать ребёнка: Третьякова Евдокия Григорьевна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Третьяков Николай Иванович

Мать ребёнка: Третьякова Евдокия Григорьевна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Третьякова Евдокия Григорьевна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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