Третьяков Иван Ефимович
Место рождения
Дата рожденияДо 1890
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890
Отец: Третьяков Ефим Николаевич
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Третьякова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Третьяков Николай Иванович
Мать ребёнка: Третьякова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Третьякова Евдокия Григорьевна