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Калужников Иван Григорьевич

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Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

06.10.1858 ст.

Дата смерти

После 1904

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1858 ст.

Отец: Калужников Григорий Иванович

Мать: Калужникова София Васильевна

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
27.06.1893 ст.

Дочь: Калужникова Нонна Ивановна

Мать ребёнка: Калужникова Екатерина Михайловна

Обоянь, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
09.02.1895 ст.

Сын: Калужников Виталий Иванович

Мать ребёнка: Калужникова Екатерина Михайловна

Обоянь, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
25.05.1896 ст.

Дочь: Калужникова Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Калужникова Екатерина Михайловна

Обоянь, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
29.10.1897 ст.

Сын: Калужников Евгений Иванович

Мать ребёнка: Калужникова Екатерина Михайловна

Обоянь, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.03.1900 ст.

Дочь: Калужникова Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Калужникова Екатерина Михайловна

Обоянь, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
После 1900

Дочь: Калужникова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Калужникова Екатерина Михайловна

Обоянь, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
После 1900

Дочь: Калужникова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Калужникова Екатерина Михайловна

Обоянь, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Калужников Александр Иванович

Мать ребёнка: Калужникова Екатерина Михайловна

Обоянь, Обоянский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калужникова Екатерина Михайловна

Смерть
После 1904
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