Калужников Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения06.10.1858 ст.
Дата смертиПосле 1904
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1858 ст.
Рождение ребёнка
27.06.1893 ст.
Дочь: Калужникова Нонна Ивановна
Мать ребёнка: Калужникова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
09.02.1895 ст.
Сын: Калужников Виталий Иванович
Мать ребёнка: Калужникова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
25.05.1896 ст.
Дочь: Калужникова Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Калужникова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
29.10.1897 ст.
Сын: Калужников Евгений Иванович
Мать ребёнка: Калужникова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
01.03.1900 ст.
Дочь: Калужникова Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Калужникова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
После 1900
Дочь: Калужникова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Калужникова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
После 1900
Дочь: Калужникова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Калужникова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Калужников Александр Иванович
Мать ребёнка: Калужникова Екатерина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1904