Калужникова (Бобровская) Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1893 ст.
Дочь: Калужникова Нонна Ивановна
Отец ребёнка: Калужников Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
09.02.1895 ст.
Сын: Калужников Виталий Иванович
Отец ребёнка: Калужников Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
25.05.1896 ст.
Дочь: Калужникова Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Калужников Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
29.10.1897 ст.
Сын: Калужников Евгений Иванович
Отец ребёнка: Калужников Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
01.03.1900 ст.
Дочь: Калужникова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Калужников Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
После 1900
Дочь: Калужникова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Калужников Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
После 1900
Дочь: Калужникова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Калужников Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1908
Сын: Калужников Александр Иванович
Отец ребёнка: Калужников Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно