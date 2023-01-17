Калужникова (Бобровская) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужникова (Бобровская) Екатерина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1893 ст.

Дочь: Калужникова Нонна Ивановна

Отец ребёнка: Калужников Иван Григорьевич

Обоянь, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
09.02.1895 ст.

Сын: Калужников Виталий Иванович

Отец ребёнка: Калужников Иван Григорьевич

Обоянь, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
25.05.1896 ст.

Дочь: Калужникова Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Калужников Иван Григорьевич

Обоянь, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
29.10.1897 ст.

Сын: Калужников Евгений Иванович

Отец ребёнка: Калужников Иван Григорьевич

Обоянь, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.03.1900 ст.

Дочь: Калужникова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Калужников Иван Григорьевич

Обоянь, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
После 1900

Дочь: Калужникова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Калужников Иван Григорьевич

Обоянь, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
После 1900

Дочь: Калужникова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Калужников Иван Григорьевич

Обоянь, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Калужников Александр Иванович

Отец ребёнка: Калужников Иван Григорьевич

Обоянь, Обоянский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужников Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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