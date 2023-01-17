Калужников Виталий Иванович
Место рождения
Дата рождения09.02.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1895 ст.
Рождение ребёнка
09.03.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калужникова София
город Харбин, Китай
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калужникова София
Смерть
Неизвестно