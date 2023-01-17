Калужников Виталий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалужников Виталий Иванович

Калужников Виталий Иванович

avatar

Место рождения

Обоянь, Обоянский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

09.02.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1895 ст.

Отец: Калужников Иван Григорьевич

Мать: Калужникова Екатерина Михайловна

Обоянь, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
09.03.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калужникова София

город Харбин, Китай
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калужникова София

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close