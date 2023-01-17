Калужников Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения23.01.1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1819 ст.
Рождение ребёнка
05.10.1853 ст.
Сын: Калужников Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Калужникова София Васильевна
Обоянь, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
06.10.1858 ст.
Сын: Калужников Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Калужникова София Васильевна
Курск, город Курск, Курская область
Смерть
Неизвестно