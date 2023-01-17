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Калужников Григорий Иванович

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Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

23.01.1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1819 ст.

Отец: Калужников Иван Яковлевич

Мать: Калужникова Евфросинья Никитична

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
05.10.1853 ст.

Сын: Калужников Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Калужникова София Васильевна

Обоянь, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
06.10.1858 ст.

Сын: Калужников Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Калужникова София Васильевна

Курск, город Курск, Курская область
Смерть
Неизвестно
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