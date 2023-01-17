Калужникова (Аристархова) Евфросинья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1819 ст.
Сын: Калужников Григорий Иванович
Отец ребёнка: Калужников Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
14.06.1824 ст.
Отец ребёнка: Калужников Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Калужникова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Калужников Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Калужникова Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Калужников Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
05.06.1831 ст.
Отец ребёнка: Калужников Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1834