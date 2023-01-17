Калужникова (Аристархова) Евфросинья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужникова (Аристархова) Евфросинья Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

1834

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1819 ст.

Сын: Калужников Григорий Иванович

Отец ребёнка: Калужников Иван Яковлевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
14.06.1824 ст.

Сын: Калужников Иван Иванович

Отец ребёнка: Калужников Иван Яковлевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Калужникова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Калужников Иван Яковлевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Калужникова Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Калужников Иван Яковлевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
05.06.1831 ст.

Сын: Калужников Петр Иванович

Отец ребёнка: Калужников Иван Яковлевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужников Иван Яковлевич

Смерть
1834
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