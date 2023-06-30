Рыбина (Плаксина) Параскева Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806 или 1810
Дата смерти23.03.1867
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 или 1810
Рождение ребёнка
Между 1832 и 1837
Дочь: Шебордаева Наталия Николаевна
Отец ребёнка: Рыбин Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Рыбина Домна Николаевна
Отец ребёнка: Рыбин Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
15.02.1854
Отец ребёнка: Рыбин Николай Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.03.1867