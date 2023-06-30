Рыбина (Плаксина) Параскева Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбина (Плаксина) Параскева Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806 или 1810

Дата смерти

23.03.1867

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 или 1810

Отец: Плаксин Василий Михеевич

Мать: Плаксина Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
Между 1832 и 1837

Дочь: Шебордаева Наталия Николаевна

Отец ребёнка: Рыбин Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Рыбина Домна Николаевна

Отец ребёнка: Рыбин Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
15.02.1854

Сын: Рыбин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Рыбин Николай Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбин Николай Яковлевич

Смерть
23.03.1867
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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