Рыбин Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801 или 1806
Дата смерти24.07.1871
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1832 и 1837
Дочь: Шебордаева Наталия Николаевна
Мать ребёнка: Рыбина Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Рыбина Домна Николаевна
Мать ребёнка: Рыбина Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
1838 или 1839
Рождение ребёнка
Около 1844
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Рыбина Мелания Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1848
Рождение ребёнка
15.02.1854
Мать ребёнка: Рыбина Параскева Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.07.1871