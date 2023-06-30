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Рыбин Николай Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801 или 1806

Дата смерти

24.07.1871

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801 или 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1832 и 1837

Дочь: Шебордаева Наталия Николаевна

Мать ребёнка: Рыбина Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Рыбина Домна Николаевна

Мать ребёнка: Рыбина Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
1838 или 1839

Сын: Рыбин Емельян Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Рыбин Логгин Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Рыбина Мелания Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Рыбин Тимофей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1854

Сын: Рыбин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Рыбина Параскева Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбина Параскева Васильевна

Смерть
24.07.1871
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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