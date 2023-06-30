Плаксина Евдокия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плаксина Евдокия Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806 или 1810

Дочь: Рыбина Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Плаксин Василий Михеевич

Рождение ребёнка
1806 или 1807

Дочь: Плаксина Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Плаксин Василий Михеевич

Рождение ребёнка
20.07.1821

Сын: Плаксин Степан Васильевич

Отец ребёнка: Плаксин Василий Михеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плаксин Василий Михеевич

Смерть
Неизвестно
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