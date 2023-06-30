Плаксина Евдокия Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1806 или 1810
Дочь: Рыбина Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Плаксин Василий Михеевич
Рождение ребёнка
1806 или 1807
Дочь: Плаксина Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Плаксин Василий Михеевич
Рождение ребёнка
20.07.1821
Сын: Плаксин Степан Васильевич
Отец ребёнка: Плаксин Василий Михеевич
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно