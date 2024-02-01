Колбин Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолбин Василий Васильевич

Колбин Василий Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Колбин Василий Яковлевич

Мать: Колбина Ксения

Бракосочетание
Около 1920

Жена: ? 1 жена

Рождение ребёнка
До 23.02.1925

Дочь: Ларгман Валентина Васильевна

Мать ребёнка: ? 1 жена

Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Колбин Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Колбина Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
07.05.1927

Сын: Колбин Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Колбина Татьяна Николаевна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колбина Татьяна Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close