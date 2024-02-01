Колбин Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1900
Отец: Колбин Василий Яковлевич
Мать: Колбина Ксения
Бракосочетание
Около 1920
Жена: ? 1 жена
Рождение ребёнка
До 23.02.1925
Дочь: Ларгман Валентина Васильевна
Мать ребёнка: ? 1 жена
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Колбин Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Колбина Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
07.05.1927
Сын: Колбин Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Колбина Татьяна Николаевна
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно