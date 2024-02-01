Колбина Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колбина Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Мардышкина Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Колбин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Колбин Степан Васильевич

Отец ребёнка: Колбин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Челышева Ефросинья Васильевна

Отец ребёнка: Колбин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Колбина Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Колбин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Колбин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Колбин Василий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колбин Василий Яковлевич

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