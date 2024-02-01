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Колбин Василий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Мардышкина Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Колбина Ксения

Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Колбин Степан Васильевич

Мать ребёнка: Колбина Ксения

Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Челышева Ефросинья Васильевна

Мать ребёнка: Колбина Ксения

Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Колбина Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Колбина Ксения

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Колбин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Колбина Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колбина Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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