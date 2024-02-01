Колбин Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Мардышкина Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Колбина Ксения
Рождение ребёнка
Около 1897
Мать ребёнка: Колбина Ксения
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Челышева Ефросинья Васильевна
Мать ребёнка: Колбина Ксения
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Колбина Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Колбина Ксения
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Колбин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Колбина Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колбина Ксения
Смерть
Неизвестно