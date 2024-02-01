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Колбин Степан Васильевич
Колбин Степан Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1897
Пол
Мужской
Отец
Колбин Василий Яковлевич
Около 1870 г.р.
Мать
Колбина Ксения
Около 1870 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Отец:
Колбин Василий Яковлевич
Мать:
Колбина Ксения
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