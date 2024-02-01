Колбин Степан Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колбин Степан Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1897

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: Колбин Василий Яковлевич

Мать: Колбина Ксения

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