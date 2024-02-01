Колбина (Сазонова) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: Сазонов Николай
Мать: Сазонова Анна
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Колбин Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Колбин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
07.05.1927
Сын: Колбин Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Колбин Василий Васильевич
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно