Колбина (Сазонова) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колбина (Сазонова) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Сазонов Николай

Мать: Сазонова Анна

Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Колбин Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Колбин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
07.05.1927

Сын: Колбин Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Колбин Василий Васильевич

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колбин Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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