Пироженко Борис Николаевич
Место рожденияСССР Краснодарский кр.Рязанский р-н/ныне Белореченский/ ст.Рязанская
Дата рождения1937
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
СССР Краснодарский кр.Рязанский р-н/ныне Белореченский/ ст.Рязанская
Рождение ребёнка
11.04.1962
Сын: Пироженко Игорь Борисович
Мать ребёнка: Пироженко Галина Григорьевна
СССР Хабаровский кр. пгт им.Полины Осипенко одноименного района
Бракосочетание
До 1962
СССР Хабаровский кр. пгт им.Полины Осипенко одноименного района
Рождение ребёнка
1969
Сын: Пироженко Александр Борисович
Мать ребёнка: Пироженко Галина Григорьевна
СССР Хабаровский кр. пгт им.Полины Осипенко одноименного района
Смерть
1989
СССР Хабаровский кр. пгт им.Полины Осипенко одноименного района