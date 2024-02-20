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Пироженко Борис Николаевич

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Место рождения

СССР Краснодарский кр.Рязанский р-н/ныне Белореченский/ ст.Рязанская

Дата рождения

1937

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Пироженко Николай Яковлевич

Мать: Пироженко Мария Антоновна

СССР Краснодарский кр.Рязанский р-н/ныне Белореченский/ ст.Рязанская
Рождение ребёнка
11.04.1962

Сын: Пироженко Игорь Борисович

Мать ребёнка: Пироженко Галина Григорьевна

СССР Хабаровский кр. пгт им.Полины Осипенко одноименного района
Бракосочетание
До 1962

Жена: Пироженко Галина Григорьевна

СССР Хабаровский кр. пгт им.Полины Осипенко одноименного района
Рождение ребёнка
1969

Сын: Пироженко Александр Борисович

Мать ребёнка: Пироженко Галина Григорьевна

СССР Хабаровский кр. пгт им.Полины Осипенко одноименного района
Смерть
1989
СССР Хабаровский кр. пгт им.Полины Осипенко одноименного района
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