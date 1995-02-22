Пироженко (Попова) Мария Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1914
Дата смерти22.02.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1937
Сын: Пироженко Борис Николаевич
Отец ребёнка: Пироженко Николай Яковлевич
СССР Краснодарский кр.Рязанский р-н/ныне Белореченский/ ст.Рязанская
Бракосочетание
До 1937
Россия Краснодарский кр.Рязанский р-н/ныне Белореченский/ ст.Рязанская
Рождение ребёнка
01.07.1949
Сын: Пироженко Александр Николаевич
Отец ребёнка: Пироженко Николай Яковлевич
СССР,Краснодарский кр.Рязанский р-н/ныне Белореченский/ ст.Рязанская
Смерть
22.02.1995
Россия Краснодарский кр.Белореченский р-н ст.Рязанская
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия Краснодарский кр.Белореченский р-н ст.Рязанская