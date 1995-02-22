Пироженко (Попова) Мария Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пироженко (Попова) Мария Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1914

Дата смерти

22.02.1995

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Сын: Пироженко Борис Николаевич

Отец ребёнка: Пироженко Николай Яковлевич

СССР Краснодарский кр.Рязанский р-н/ныне Белореченский/ ст.Рязанская
Бракосочетание
До 1937

Муж: Пироженко Николай Яковлевич

Россия Краснодарский кр.Рязанский р-н/ныне Белореченский/ ст.Рязанская
Рождение ребёнка
01.07.1949

Сын: Пироженко Александр Николаевич

Отец ребёнка: Пироженко Николай Яковлевич

СССР,Краснодарский кр.Рязанский р-н/ныне Белореченский/ ст.Рязанская
Смерть
22.02.1995
Россия Краснодарский кр.Белореченский р-н ст.Рязанская
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия Краснодарский кр.Белореченский р-н ст.Рязанская
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