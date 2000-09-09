Пироженко Александр Борисович
Место рожденияСССР Хабаровский кр. пгт им.Полины Осипенко одноименного района
Дата рождения1969
Дата смерти09.09.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1969
СССР Хабаровский кр. пгт им.Полины Осипенко одноименного района
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
СССР г.Хабаровск
Смерть
09.09.2000
Россия г.Хабаровск
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
Россия г.Хабаровск