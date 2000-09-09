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Пироженко Александр Борисович

Место рождения

СССР Хабаровский кр. пгт им.Полины Осипенко одноименного района

Дата рождения

1969

Дата смерти

09.09.2000

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

Около 1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1969

Отец: Пироженко Борис Николаевич

Мать: Пироженко Галина Григорьевна

СССР Хабаровский кр. пгт им.Полины Осипенко одноименного района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

СССР г.Хабаровск
Смерть
09.09.2000
Россия г.Хабаровск
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
Россия г.Хабаровск
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