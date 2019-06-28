Пироженко Галина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1940
Дата смерти28.06.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.04.1962
Сын: Пироженко Игорь Борисович
Отец ребёнка: Пироженко Борис Николаевич
СССР Хабаровский кр. пгт им.Полины Осипенко одноименного района
Бракосочетание
До 1962
СССР Хабаровский кр. пгт им.Полины Осипенко одноименного района
Рождение ребёнка
1969
Сын: Пироженко Александр Борисович
Отец ребёнка: Пироженко Борис Николаевич
СССР Хабаровский кр. пгт им.Полины Осипенко одноименного района
Смерть
28.06.2019
Россия Хабаровский кр.пгт.им.Полины Осипенко одноименного района
Похороны
Неизвестно
Россия Хабаровский кр.,пгт.им.Полины Осипенко