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Пироженко Игорь Борисович

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Место рождения

СССР Хабаровский кр. пгт им.Полины Осипенко одноименного района

Дата рождения

11.04.1962

Дата смерти

22.07.2018

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

Около 1940 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1962

Отец: Пироженко Борис Николаевич

Мать: Пироженко Галина Григорьевна

СССР Хабаровский кр. пгт им.Полины Осипенко одноименного района
Рождение ребёнка
23.08.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия г.Хабаровск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия г.Хабаровск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия г.Хабаровск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
22.07.2018
Россия г.Хабаровск
Причина смерти: Болезнь - рак
Похороны
Неизвестно
Россия г.Хабаровск
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