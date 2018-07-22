Пироженко Игорь Борисович
Место рожденияСССР Хабаровский кр. пгт им.Полины Осипенко одноименного района
Дата рождения11.04.1962
Дата смерти22.07.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1962
СССР Хабаровский кр. пгт им.Полины Осипенко одноименного района
Рождение ребёнка
23.08.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия г.Хабаровск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия г.Хабаровск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия г.Хабаровск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
22.07.2018
Россия г.Хабаровск
Причина смерти: Болезнь - рак
Похороны
Неизвестно
Россия г.Хабаровск