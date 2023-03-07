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Селезнев Илья Федорович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1790

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: Селезнев Федор Саввич

Мать: Селезнева Феодосия

Рождение ребёнка
1824

Сын: Селезнев Авраам Ильич

Мать ребёнка: Селезнева Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Селезнев Иван Ильич

Мать ребёнка: Селезнева Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Акилина Ильинична

Мать ребёнка: Селезнева Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
05.08.1832

Сын: Селезнев Емельян Ильич

Мать ребёнка: Селезнева Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
30.07.1835

Дочь: Параскева Ильинична

Мать ребёнка: Селезнева Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
05.10.1838

Сын: Селезнев Гавриил Ильич

Мать ребёнка: Селезнева Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
07.03.1841

Дочь: Корниенко Дарья Ильинична

Мать ребёнка: Селезнева Параскева Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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