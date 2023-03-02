Селезнева (Селезнев) Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Селезнев Илья Федорович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Селезнев Иван Ильич
Отец ребёнка: Селезнев Илья Федорович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Акилина Ильинична
Отец ребёнка: Селезнев Илья Федорович
Рождение ребёнка
05.08.1832
Отец ребёнка: Селезнев Илья Федорович
Рождение ребёнка
30.07.1835
Дочь: Параскева Ильинична
Отец ребёнка: Селезнев Илья Федорович
Рождение ребёнка
05.10.1838
Отец ребёнка: Селезнев Илья Федорович
Рождение ребёнка
07.03.1841
Дочь: Корниенко Дарья Ильинична
Отец ребёнка: Селезнев Илья Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно