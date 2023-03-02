Селезнева (Селезнев) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева (Селезнев) Параскева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Селезнев Авраам Ильич

Отец ребёнка: Селезнев Илья Федорович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Селезнев Иван Ильич

Отец ребёнка: Селезнев Илья Федорович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Акилина Ильинична

Отец ребёнка: Селезнев Илья Федорович

Рождение ребёнка
05.08.1832

Сын: Селезнев Емельян Ильич

Отец ребёнка: Селезнев Илья Федорович

Рождение ребёнка
30.07.1835

Дочь: Параскева Ильинична

Отец ребёнка: Селезнев Илья Федорович

Рождение ребёнка
05.10.1838

Сын: Селезнев Гавриил Ильич

Отец ребёнка: Селезнев Илья Федорович

Рождение ребёнка
07.03.1841

Дочь: Корниенко Дарья Ильинична

Отец ребёнка: Селезнев Илья Федорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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