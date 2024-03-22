Селезнев Емельян Ильич
Место рождения
Дата рождения05.08.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1832
Бракосочетание
12.11.1853
Рождение ребёнка
13.09.1854
Сын: Селезнев Корнелий Емельянович
Мать ребёнка: Селезнева Мелания Семеновна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Селезнев Емельян Емельянович
Мать ребёнка: Селезнева Мелания Семеновна
Рождение ребёнка
14.12.1858
Сын: Селезнев Даниил Емельянович
Мать ребёнка: Селезнева Мелания Семеновна
Рождение ребёнка
31.07.1862
Дочь: Евдокия Емельяновна
Мать ребёнка: Селезнева Мелания Семеновна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Селезнев Василий Емельянович
Мать ребёнка: Селезнева Елизавета Андреевна
Бракосочетание
26.05.1865
Супруг(-а): Елизавета Андреевна Селезнева (Малыхина)
Рождение ребёнка
16.10.1866
Дочь: Извекова Вера Емельяновна
Мать ребёнка: Селезнева Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
21.02.1869
Сын: Селезнев Тимофей Емельянович
Мать ребёнка: Селезнева Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Селезнева Мария Емельяновна
Мать ребёнка: Селезнева Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Орличенко Татьяна Емельяновна
Мать ребёнка: Селезнева Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Галицкая Анна Емельяновна
Мать ребёнка: Селезнева Елизавета Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно