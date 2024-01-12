Вечкина Пелагея Андреевна
Место рожденияПензенская область, Мало-Сердобинский район, село Ново- Назёмкино
Дата рождения03.05.1915
Дата смерти05.07.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1915
Отец: Вечкин Андрей
Пензенская область, Мало-Сердобинский район, село Ново- Назёмкино
Рождение ребёнка
26.02.1954
Отец ребёнка: Дильшнейдер Николай Николаевич
Челябинск
Бракосочетание
29.03.1954
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Событие произошло после рождения 5 ребёнка (последнего)
Смерть
05.07.1973