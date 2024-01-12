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Вечкина Пелагея Андреевна

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Место рождения

Пензенская область, Мало-Сердобинский район, село Ново- Назёмкино

Дата рождения

03.05.1915

Дата смерти

05.07.1973

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1915

Отец: Вечкин Андрей

Мать: Вечкина Ефросинья Ильинична

Пензенская область, Мало-Сердобинский район, село Ново- Назёмкино
Рождение ребёнка
26.02.1954

Сын: Вечкин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Дильшнейдер Николай Николаевич

Челябинск
Бракосочетание
29.03.1954

Муж: Дильшнейдер Николай Николаевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Событие произошло после рождения 5 ребёнка (последнего)
Смерть
05.07.1973
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