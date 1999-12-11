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Дильшнейдер Николай Николаевич

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Место рождения

Одесская область, Коминтерновский р-н, село Лондау

Дата рождения

19.07.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Одесская область, Коминтерновский р-н, село Лондау
Рождение ребёнка
29.01.1942

Сын: Дильшнейдер Яков Николаевич

Мать ребёнка: Вечкина Пелагея Андреевна

Курганская обл., Шатровский р-он, с. Кадское
Рождение ребёнка
04.09.1952

Сын: Вечкин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Вечкина Пелагея Андреевна

Челябинск
Рождение ребёнка
26.02.1954

Сын: Вечкин Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Вечкина Пелагея Андреевна

Челябинск
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