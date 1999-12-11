Дильшнейдер Николай Николаевич
Место рожденияОдесская область, Коминтерновский р-н, село Лондау
Дата рождения19.07.1913
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Одесская область, Коминтерновский р-н, село Лондау
Рождение ребёнка
29.01.1942
Сын: Дильшнейдер Яков Николаевич
Мать ребёнка: Вечкина Пелагея Андреевна
Курганская обл., Шатровский р-он, с. Кадское
Рождение ребёнка
04.09.1952
Сын: Вечкин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Вечкина Пелагея Андреевна
Челябинск
Рождение ребёнка
26.02.1954
Мать ребёнка: Вечкина Пелагея Андреевна
Челябинск