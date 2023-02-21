Вечкин Андрей
Место рожденияПензенская область, Мало-Сердобинский район, село Ново- Назёмкино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Пензенская область, Мало-Сердобинский район, село Ново- Назёмкино
Рождение ребёнка
03.05.1915
Дочь: Вечкина Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Пензенская область, Мало-Сердобинский район, село Ново- Назёмкино
Смерть
Неизвестно