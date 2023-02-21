Вечкин Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вечкин Андрей

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Место рождения

Пензенская область, Мало-Сердобинский район, село Ново- Назёмкино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пензенская область, Мало-Сердобинский район, село Ново- Назёмкино
Рождение ребёнка
03.05.1915

Дочь: Вечкина Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Пензенская область, Мало-Сердобинский район, село Ново- Назёмкино
Смерть
Неизвестно
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