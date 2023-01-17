Алябушев Прокопий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Алябушев Василий Кириллович
Мать: Алябушева Ирина
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Зиновья Прокопьевна
Мать ребёнка: Алябушева Арина Ивановна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Алябушев Григорий Прокопьевич
Мать ребёнка: Алябушева Арина Ивановна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Алябушев Евдоким Прокопьевич
Мать ребёнка: Алябушева Арина Ивановна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Аксинья Прокопьевна
Мать ребёнка: Алябушева Арина Ивановна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Алябушев Михаил Прокопьевич
Мать ребёнка: Алябушева Арина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алябушева Арина Ивановна
Смерть
Неизвестно