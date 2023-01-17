Алябушев Прокопий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлябушев Прокопий Васильевич

Алябушев Прокопий Васильевич

avatar

Место рождения

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Алябушев Василий Кириллович

Мать: Алябушева Ирина

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Зиновья Прокопьевна

Мать ребёнка: Алябушева Арина Ивановна

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Сын: Алябушев Григорий Прокопьевич

Мать ребёнка: Алябушева Арина Ивановна

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Сын: Алябушев Евдоким Прокопьевич

Мать ребёнка: Алябушева Арина Ивановна

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Аксинья Прокопьевна

Мать ребёнка: Алябушева Арина Ивановна

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Алябушев Михаил Прокопьевич

Мать ребёнка: Алябушева Арина Ивановна

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алябушева Арина Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close