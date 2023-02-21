Алябушева Арина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алябушева Арина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Зиновья Прокопьевна

Отец ребёнка: Алябушев Прокопий Васильевич

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Сын: Алябушев Григорий Прокопьевич

Отец ребёнка: Алябушев Прокопий Васильевич

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Сын: Алябушев Евдоким Прокопьевич

Отец ребёнка: Алябушев Прокопий Васильевич

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Аксинья Прокопьевна

Отец ребёнка: Алябушев Прокопий Васильевич

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Алябушев Михаил Прокопьевич

Отец ребёнка: Алябушев Прокопий Васильевич

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алябушев Прокопий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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