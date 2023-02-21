Алябушева Арина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Зиновья Прокопьевна
Отец ребёнка: Алябушев Прокопий Васильевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Алябушев Григорий Прокопьевич
Отец ребёнка: Алябушев Прокопий Васильевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Алябушев Евдоким Прокопьевич
Отец ребёнка: Алябушев Прокопий Васильевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Аксинья Прокопьевна
Отец ребёнка: Алябушев Прокопий Васильевич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Алябушев Михаил Прокопьевич
Отец ребёнка: Алябушев Прокопий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно