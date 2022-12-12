Алябушева Ирина
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Алябушев Прокопий Васильевич
Отец ребёнка: Алябушев Василий Кириллович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Алябушев Абрам Васильевич
Отец ребёнка: Алябушев Василий Кириллович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Алябушев Василий Кириллович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Авдотья Васильевна
Отец ребёнка: Алябушев Василий Кириллович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Алябушев Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Алябушев Василий Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно