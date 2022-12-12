Алябушева Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алябушева Ирина

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Место рождения

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Алябушев Прокопий Васильевич

Отец ребёнка: Алябушев Василий Кириллович

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Сын: Алябушев Абрам Васильевич

Отец ребёнка: Алябушев Василий Кириллович

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Алябушев Василий Кириллович

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Авдотья Васильевна

Отец ребёнка: Алябушев Василий Кириллович

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Сын: Алябушев Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Алябушев Василий Кириллович

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алябушев Василий Кириллович

Смерть
Неизвестно
Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
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