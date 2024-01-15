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Кокушкина Анастасия Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Данила Петров

Мать: не указана

Бракосочетание
31.08.1869

Муж: Кокушкин Иван Андреев

второй брак
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Штырова Марина Ивановна

Отец ребёнка: Кокушкин Иван Андреев

Красное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Кокушкин Алексей Иванов

Отец ребёнка: Кокушкин Иван Андреев

Красное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Василиса Иванова

Отец ребёнка: Кокушкин Иван Андреев

Красное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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