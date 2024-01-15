Кокушкина Анастасия Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Данила Петров
Бракосочетание
31.08.1869
второй брак
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Штырова Марина Ивановна
Отец ребёнка: Кокушкин Иван Андреев
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Кокушкин Иван Андреев
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Василиса Иванова
Отец ребёнка: Кокушкин Иван Андреев
Смерть
Неизвестно