Штырова Марина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1898
Сын: Штыров Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Штыров Василий Евгеньев
Рождение ребёнка
21.12.1902
Дочь: Меланья Васильевна
Отец ребёнка: Штыров Василий Евгеньев
Рождение ребёнка
01.04.1906
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Штыров Василий Евгеньев
Рождение ребёнка
22.08.1909
Отец ребёнка: Штыров Василий Евгеньев
Рождение ребёнка
14.10.1910
Отец ребёнка: Штыров Василий Евгеньев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно