Штырова Марина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штырова Марина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1898

Сын: Штыров Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Штыров Василий Евгеньев

Рождение ребёнка
21.12.1902

Дочь: Меланья Васильевна

Отец ребёнка: Штыров Василий Евгеньев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.04.1906

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Штыров Василий Евгеньев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.08.1909

Сын: Штыров Иван Васильевич

Отец ребёнка: Штыров Василий Евгеньев

Рождение ребёнка
14.10.1910

Сын: Штыров Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Штыров Василий Евгеньев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штыров Василий Евгеньев

Смерть
Неизвестно
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