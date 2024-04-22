Кокушкин Иван Андреев
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Бракосочетание
31.08.1869
второй брак
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Штырова Марина Ивановна
Мать ребёнка: Кокушкина Анастасия Данилова
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Кокушкина Анастасия Данилова
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Василиса Иванова
Мать ребёнка: Кокушкина Анастасия Данилова
Смерть
Неизвестно