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Кокушкин Иван Андреев

Место рождения

Красное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Красное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
31.08.1869

Жена: Кокушкина Анастасия Данилова

второй брак
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Штырова Марина Ивановна

Мать ребёнка: Кокушкина Анастасия Данилова

Красное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Кокушкин Алексей Иванов

Мать ребёнка: Кокушкина Анастасия Данилова

Красное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Василиса Иванова

Мать ребёнка: Кокушкина Анастасия Данилова

Красное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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