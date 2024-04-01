Саушкин Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения16.11.1891
Дата смерти04.12.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1891
воспр. Петр Стефанов Мухин, к. дев. Ксения Иванова Русакова
Бракосочетание
06.02.1913
Токушинского казачья дочь девица 17 лет
Рождение ребёнка
06.11.1918
Дочь: Шмурыгина (Саушкина) Клавдия Григорьевна
Мать ребёнка: Саушкина (Шубина) Зиновия Георгиевна
Рождение ребёнка
24.06.1921
Дочь: Лазарева (Саушкина) Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Саушкина (Шубина) Зиновия Георгиевна
Рождение ребёнка
18.11.1925
Сын: Саушкин Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Саушкина (Шубина) Зиновия Георгиевна
Рождение ребёнка
21.?.1926
Дочь: (Саушкина) Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Саушкина (Шубина) Зиновия Георгиевна
Рождение ребёнка
28.02.1927
Дочь: (Саушкина) Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Саушкина (Шубина) Зиновия Георгиевна
Рождение ребёнка
26.12.1928
Сын: Саушкин Аркадий Григорьевич
Мать ребёнка: Саушкина (Шубина) Зиновия Георгиевна
Смерть
04.12.1952
Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область