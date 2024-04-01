Саушкина (Шубина) Зиновия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саушкина (Шубина) Зиновия Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Шубин Егор Казак Выс. Рявкинского Тихонов

Мать: Шубина (Белова) Варвара Яковлевна

Бракосочетание
06.02.1913

Муж: Саушкин Григорий Иванович

Токушинского казачья дочь девица 17 лет
Рождение ребёнка
06.11.1918

Дочь: Шмурыгина (Саушкина) Клавдия Григорьевна

Отец ребёнка: Саушкин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
24.06.1921

Дочь: Лазарева (Саушкина) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Саушкин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
18.11.1925

Сын: Саушкин Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Саушкин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
21.?.1926

Дочь: (Саушкина) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Саушкин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
28.02.1927

Дочь: (Саушкина) Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Саушкин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
26.12.1928

Сын: Саушкин Аркадий Григорьевич

Отец ребёнка: Саушкин Григорий Иванович

Смерть
1940

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