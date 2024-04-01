Саушкина (Шубина) Зиновия Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Бракосочетание
06.02.1913
Токушинского казачья дочь девица 17 лет
Рождение ребёнка
06.11.1918
Дочь: Шмурыгина (Саушкина) Клавдия Григорьевна
Отец ребёнка: Саушкин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
24.06.1921
Дочь: Лазарева (Саушкина) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Саушкин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
18.11.1925
Сын: Саушкин Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Саушкин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
21.?.1926
Дочь: (Саушкина) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Саушкин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
28.02.1927
Дочь: (Саушкина) Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Саушкин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
26.12.1928
Сын: Саушкин Аркадий Григорьевич
Отец ребёнка: Саушкин Григорий Иванович
Смерть
1940