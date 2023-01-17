Кириллова Прасковья Михайловна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809 ст.
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.
Дочь: Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Кириллов Сергей Антонович
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.
Дочь: Ермилова Феодосия Сергеевна
Отец ребёнка: Кириллов Сергей Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно