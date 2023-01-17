Кириллова Прасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллова Прасковья Михайловна

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Место рождения

Самосделка, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1809 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809 ст.

Отец: Михаил

Мать: не указана

Самосделка, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.

Дочь: Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Кириллов Сергей Антонович

Самосделка, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.

Дочь: Ермилова Феодосия Сергеевна

Отец ребёнка: Кириллов Сергей Антонович

Самосделка, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириллов Сергей Антонович

Место жительства
Неизвестно
Самосделка, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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