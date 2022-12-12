Ермилова (Кириллова) Феодосия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермилова (Кириллова) Феодосия Сергеевна

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Место рождения

Самосделка, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848 ст.

Отец: Кириллов Сергей Антонович

Мать: Кириллова Прасковья Михайловна

Самосделка, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
18.01.1867 ст.

Муж: Ермилов Пуд Михайлович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
21.10.1867 ст.

Сын: Ермилов Кузьма Пудович

Отец ребёнка: Ермилов Пуд Михайлович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1871 ст.

Сын: Ермилов Василий Пудович

Отец ребёнка: Ермилов Пуд Михайлович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
20.09.1874 ст.

Сын: Ермилов Никита Пудович

Отец ребёнка: Ермилов Пуд Михайлович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Ермилов Каллистрат (Антипович)

Отец ребёнка: Ермилов Пуд Михайлович

Рождение ребёнка
Вычислено 1884 ст.

Сын: Ермилов Тимофей (Антипович)

Отец ребёнка: Ермилов Пуд Михайлович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
23.02.1887 ст.

Дочь: Иванова Евдокия Пудовна

Отец ребёнка: Ермилов Пуд Михайлович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1890 ст.

Дочь: Павлова Матрена Пудовна

Отец ребёнка: Ермилов Пуд Михайлович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермилов Яков (Антипович)

Отец ребёнка: Ермилов Пуд Михайлович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Место жительства
Неизвестно
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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