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Кириллов Сергей Антонович

Место рождения

Самосделка, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809 ст.

Отец: Антон Кириллович

Мать: Кириллова Анна Сергеевна

Самосделка, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.

Дочь: Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: Кириллова Прасковья Михайловна

Самосделка, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.

Дочь: Ермилова Феодосия Сергеевна

Мать ребёнка: Кириллова Прасковья Михайловна

Самосделка, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириллова Прасковья Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Самосделка, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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