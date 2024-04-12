Орженикова (Цирули) Анастасия Ставровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орженикова (Цирули) Анастасия Ставровна

Место рождения

Феодосия, Феодосия, Республика Крым

Дата рождения

Между ?.09.1804 и ?.09.1805

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между ?.09.1804 и ?.09.1805

Отец: Цирули Ставро Юрьевич (Георгиос)

Мать: Цирули Панцехри Ивановна (Оти)

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Бракосочетание
23.01.1817

Муж: Оржеников Александр

Рождение ребёнка
1829

Сын: Оржеников Виктор Александрович

Отец ребёнка: Оржеников Александр

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Талпа Мария Александровна

Отец ребёнка: Оржеников Александр

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Оржеников Владимир Александрович

Отец ребёнка: Оржеников Александр

Работа или профессия
Неизвестно
жена коллежского регистратора
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