Орженикова (Цирули) Анастасия Ставровна
Место рождения
Дата рожденияМежду ?.09.1804 и ?.09.1805
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между ?.09.1804 и ?.09.1805
Бракосочетание
23.01.1817
Муж: Оржеников Александр
Рождение ребёнка
1829
Сын: Оржеников Виктор Александрович
Отец ребёнка: Оржеников Александр
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Талпа Мария Александровна
Отец ребёнка: Оржеников Александр
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Оржеников Владимир Александрович
Отец ребёнка: Оржеников Александр
Работа или профессия
Неизвестно
жена коллежского регистратора