Оржеников Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1800
Дата смертиДо 1855
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.01.1817
Рождение ребёнка
1829
Сын: Оржеников Виктор Александрович
Мать ребёнка: Орженикова Анастасия Ставровна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Талпа Мария Александровна
Мать ребёнка: Орженикова Анастасия Ставровна
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Оржеников Владимир Александрович
Мать ребёнка: Орженикова Анастасия Ставровна
Работа или профессия
Неизвестно
коллежский регистратор в 1817
Смерть
До 1855