Оржеников Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОржеников Александр

Оржеников Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1800

Дата смерти

До 1855

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1817

Жена: Орженикова Анастасия Ставровна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Оржеников Виктор Александрович

Мать ребёнка: Орженикова Анастасия Ставровна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Талпа Мария Александровна

Мать ребёнка: Орженикова Анастасия Ставровна

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Оржеников Владимир Александрович

Мать ребёнка: Орженикова Анастасия Ставровна

Работа или профессия
Неизвестно
коллежский регистратор в 1817
Смерть
До 1855
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