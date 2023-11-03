Цирули (Карпиони) Панцехри Ивановна (Оти) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цирули (Карпиони) Панцехри Ивановна (Оти)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

После 1844

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между ?.09.1799 и ?.09.1800

Сын: Цирули Егор (Георгий) Ставрович

Отец ребёнка: Цирули Ставро Юрьевич (Георгиос)

Рождение ребёнка
10.06.1803

Дочь: Багневская Мелания (Венедикта-метр.) Ставровна

Отец ребёнка: Цирули Ставро Юрьевич (Георгиос)

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
Между ?.09.1804 и ?.09.1805

Дочь: Орженикова Анастасия Ставровна

Отец ребёнка: Цирули Ставро Юрьевич (Георгиос)

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
01.04.1805

Дочь: Плухерия-Майя Ставровна

Отец ребёнка: Цирули Ставро Юрьевич (Георгиос)

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Черлина_акцинова Венециана Ставровна

Отец ребёнка: Цирули Ставро Юрьевич (Георгиос)

Рождение ребёнка
05.01.1807

Дочь: Усова Александра Ставровна

Отец ребёнка: Цирули Ставро Юрьевич (Георгиос)

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
04.07.1808

Сын: Цирули Павел Ставрович

Отец ребёнка: Цирули Ставро Юрьевич (Георгиос)

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
После 1808

Дочь: Муронцова Пелагея Ставровна

Отец ребёнка: Цирули Ставро Юрьевич (Георгиос)

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
1810

Сын: Цирули Иван Ставрович

Отец ребёнка: Цирули Ставро Юрьевич (Георгиос)

Рождение ребёнка
08.02.1814

Дочь: Жизневская Елена Ставровна

Отец ребёнка: Цирули Ставро Юрьевич (Георгиос)

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
03.02.1818

Дочь: Козакова Елизавета Ставровна

Отец ребёнка: Цирули Ставро Юрьевич (Георгиос)

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Работа или профессия
Неизвестно
гречанка, дворянка по рождению, помещица в Отузах по мужу
Смерть
После 1844
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