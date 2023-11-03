Цирули (Карпиони) Панцехри Ивановна (Оти)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиПосле 1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Цирули Егор (Георгий) Ставрович
Отец ребёнка: Цирули Ставро Юрьевич (Георгиос)
Дочь: Багневская Мелания (Венедикта-метр.) Ставровна
Отец ребёнка: Цирули Ставро Юрьевич (Георгиос)
Дочь: Орженикова Анастасия Ставровна
Отец ребёнка: Цирули Ставро Юрьевич (Георгиос)
Дочь: Плухерия-Майя Ставровна
Отец ребёнка: Цирули Ставро Юрьевич (Георгиос)
Дочь: Черлина_акцинова Венециана Ставровна
Отец ребёнка: Цирули Ставро Юрьевич (Георгиос)
Дочь: Усова Александра Ставровна
Отец ребёнка: Цирули Ставро Юрьевич (Георгиос)
Отец ребёнка: Цирули Ставро Юрьевич (Георгиос)
Дочь: Муронцова Пелагея Ставровна
Отец ребёнка: Цирули Ставро Юрьевич (Георгиос)
Отец ребёнка: Цирули Ставро Юрьевич (Георгиос)
Дочь: Жизневская Елена Ставровна
Отец ребёнка: Цирули Ставро Юрьевич (Георгиос)
Дочь: Козакова Елизавета Ставровна
Отец ребёнка: Цирули Ставро Юрьевич (Георгиос)