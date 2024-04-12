Усова (Цирули) Александра Ставровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усова (Цирули) Александра Ставровна

Место рождения

Феодосия, Феодосия, Республика Крым

Дата рождения

05.01.1807

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1807

Отец: Цирули Ставро Юрьевич (Георгиос)

Мать: Цирули Панцехри Ивановна (Оти)

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
09.09.1832

Сын: Усов Николай Антонович

Отец ребёнка: Усов Антон Георгиевич-Григорьевич

Керчь, Керчь, Республика Крым
Рождение ребёнка
15.05.1838

Дочь: Мария Антоновна

Отец ребёнка: Усов Антон Георгиевич-Григорьевич

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
23.09.1839

Сын: Усов Ставро Антонович

Отец ребёнка: Усов Антон Георгиевич-Григорьевич

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Работа или профессия
Неизвестно
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