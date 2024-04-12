Усова (Цирули) Александра Ставровна
Место рождения
Дата рождения05.01.1807
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1807
Рождение ребёнка
09.09.1832
Отец ребёнка: Усов Антон Георгиевич-Григорьевич
Керчь, Керчь, Республика Крым
Рождение ребёнка
15.05.1838
Дочь: Мария Антоновна
Отец ребёнка: Усов Антон Георгиевич-Григорьевич
Рождение ребёнка
23.09.1839
Отец ребёнка: Усов Антон Георгиевич-Григорьевич
Работа или профессия
Неизвестно