Оржеников Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: Оржеников Александр
Рождение ребёнка
16.09.1860
Дочь: Макри Вера Владимировна
Мать ребёнка: Орженикова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
02.04.1862
Сын: Оржеников Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Орженикова Александра Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Титулярный советник (1879)