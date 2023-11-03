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Оржеников Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Оржеников Александр

Мать: Орженикова Анастасия Ставровна

Рождение ребёнка
16.09.1860

Дочь: Макри Вера Владимировна

Мать ребёнка: Орженикова Александра Михайловна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
02.04.1862

Сын: Оржеников Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Орженикова Александра Михайловна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Работа или профессия
Неизвестно
Титулярный советник (1879)
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