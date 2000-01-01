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Шейко Герман Леонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шейко Леон Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Шейко Тит Германов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Шейко Семен Германов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Апанасенок Дарья Германова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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