Шейко Герман Леонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шейко Леон Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Шейко Тит Германов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Шейко Семен Германов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Апанасенок Дарья Германова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно