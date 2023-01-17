Шейко Тит Германов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Шейко Герман Леонов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1798
Дочь: Евдокия Титова
Мать ребёнка: Шейко Зиновия Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шейко Зиновия Семенова
Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно