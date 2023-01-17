Шейко Тит Германов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШейко Тит Германов

Шейко Тит Германов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Шейко Герман Леонов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1798

Дочь: Евдокия Титова

Мать ребёнка: Шейко Зиновия Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шейко Зиновия Семенова

Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close