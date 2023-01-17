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Шейко Семен Германов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Шейко Герман Леонов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Дарья Семенова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Шейко Василий Семенов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шейко Феодосья Николаева

Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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