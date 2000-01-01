Шейко Леон Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шейко Леон Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

30.09.1798

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Шейко Перфил (Пархим) Леонов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1746

Сын: Шейко Игнат Леонтьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шейко Герман Леонов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
30.09.1798
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