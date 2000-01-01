Шейко Леон Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смерти30.09.1798
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Шейко Перфил (Пархим) Леонов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1746
Сын: Шейко Игнат Леонтьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шейко Герман Леонов
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
30.09.1798