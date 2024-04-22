Елансков Николай Евстафьевич
Место рождения
Дата рождения05.12.1903 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1903 ст.
Крещение
06.12.1903 ст.
Соленовская, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Николаевская ц. хутора Солоный ст. Кумшацкой Восприемники: Самсонов Нестор Андреевич, х. Рынок Солоновский Дундукова Ефимия Петрова, ст. Романовская ГАРО 803-2-2149 лл.36об.-37 №72
Смерть
Неизвестно