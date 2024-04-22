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Елансков Николай Евстафьевич

Место рождения

Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ

Дата рождения

05.12.1903 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1883 г.р.

Мать

Вычислено 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1903 ст.

Отец: Елансков Евстафий Иосифович

Мать: Еланскова Матрона Петровна

Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Крещение
06.12.1903 ст.
Соленовская, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Николаевская ц. хутора Солоный ст. Кумшацкой Восприемники: Самсонов Нестор Андреевич, х. Рынок Солоновский Дундукова Ефимия Петрова, ст. Романовская ГАРО 803-2-2149 лл.36об.-37 №72
Смерть
Неизвестно
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