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Елансков Евстафий Иосифович

Место рождения

Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ

Дата рождения

Вычислено 1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1883 ст.

Отец: Елансков Иосиф

Мать: не указана

Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Год рождения вычислен по записи о браке. Место рождения предположительное.
Бракосочетание
10.01.1903 ст.

Жена: Еланскова Матрона Петровна

Соленовская, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Николаевская ц. хутора Солоный ст. Кумшацкой Он: первым, 19 лет Она: первым, 18 лет Свидетели по жениху: Сысоев Иван Федорович ст. Романовская Рожков Василий Иванович ст. Кумшацкая Свидетели по нев... Показать все
Рождение ребёнка
05.12.1903 ст.

Сын: Елансков Николай Евстафьевич

Мать ребёнка: Еланскова Матрона Петровна

Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Поручитель
02.02.1914 ст.
Соленовская, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Николаевская ц. хутора Солоный ст. Кумшацкой Поручитель Петра Тимофеевича Еланскова (племянник) ГАРО 803-2-2699 лл.56об.-57 №21
Рождение ребёнка
04.03.1915 ст.

Сын: Елансков Николай Евстафьевич

Мать ребёнка: Еланскова Матрона Петровна

Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Смерть
Неизвестно
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