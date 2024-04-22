Елансков Евстафий Иосифович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1883 ст.
Отец: Елансков Иосиф
Год рождения вычислен по записи о браке. Место рождения предположительное.
Бракосочетание
10.01.1903 ст.
Николаевская ц. хутора Солоный ст. Кумшацкой Он: первым, 19 лет Она: первым, 18 лет Свидетели по жениху: Сысоев Иван Федорович ст. Романовская Рожков Василий Иванович ст. Кумшацкая Свидетели по нев... Показать все
Рождение ребёнка
05.12.1903 ст.
Сын: Елансков Николай Евстафьевич
Мать ребёнка: Еланскова Матрона Петровна
Поручитель
02.02.1914 ст.
Николаевская ц. хутора Солоный ст. Кумшацкой Поручитель Петра Тимофеевича Еланскова (племянник) ГАРО 803-2-2699 лл.56об.-57 №21
Рождение ребёнка
04.03.1915 ст.
Сын: Елансков Николай Евстафьевич
Мать ребёнка: Еланскова Матрона Петровна
Смерть
Неизвестно